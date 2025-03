Biedronka Eslováquia investe 75 milhões de euros até final do ano e abre cinco lojas este mês

A Jerónimo Martins entrou hoje no retalho alimentar da Eslováquia, através da internacionalização da polaca Biedronka, tendo inaugurado um centro de distribuição em Voderady, a cerca de 40 quilómetros de Bratislava, e a primeira loja em Miloslavov.

"No centro de distribuição que visitámos investimos 12 milhões de euros", disse Maciej Lukowski.

O investimento "até ao fim de 2025 vai ser mais ou menos 75 milhões de euros", acrescentou o responsável pela expansão da Biedronka para a Eslováquia.

Este é o valor previsto de investimento "nos dois primeiros anos".

O centro de distribuição de Voderady hoje inaugurado contou com a presença da secretária de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Eslováquia, Kristíny Vavríkovej, e representantes diplomáticos de Portugal e da Polónia.

Na inauguração do centro de distribuição, o presidente do grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, referiu que hoje era um "dia muito importante" e que a empresa seleciona de forma criteriosa os países onde aposta.

"Estamos aqui para aprender com os consumidores eslovacos", salientou o gestor, que defendeu que sem consumidores fortes, companhias fortes e relações fortes "não há negócio" para ambos os lados.

Salientou ainda que está no "ADN" do grupo o crescimento.

Na inauguração da primeira loja, que "está no satélite" da capital, como referiu Maciej Lukowski, várias dezenas de pessoas aguardaram o corte da fita para poderem entrar na loja, desde mães com crianças nos carrinhos, até pessoas em cadeira de rodas, como constatou a Lusa no local.

A loja tem 1.250 metros quadrados, com a área de venda a representar 850 metros quadrados, segundo o presidente executivo.

"O conceito da loja trazemos da Polónia", das lojas mais modernas, mas há "adaptações ao mercado local", acrescentou.

Neste tipo de loja trabalham normalmente cerca de 20 pessoas.

Na primeira loja eslovaca a Lusa constatou a presença de alguns produtos portugueses, como vinhos e azeite.

Maciej Lukowski explicou que trazer produtos de Portugal pode tornar-se caro para os consumidores, uma vez que o país fica longe e o transporte pode levar em média três dias até chegar à Eslováquia.

No entanto, há "alguns produtos que os clientes conseguem reconhecer o valor".

Ou seja, "há produtos portugueses que o consumidor da Europa Central consegue" cobrir "o custo de transporte: o vinho, o azeite e depois o café".

"Temos marca própria de café desenvolvido junto com a empresa Delta", avançou.

"Amanhã [quinta-feira] abrimos mais duas lojas, em Zvolen e Povazska [Bystrica] e entre 14 e 18 [de março] planeamos mais duas lojas em Nove Zámky e Senica", avançou o responsável.

A sede da Biedronka Eslováquia é em Bratislava.

Atualmente, o número de pessoas a trabalhar na Eslováquia anda "à volta de 300 pessoas", disse o CEO.