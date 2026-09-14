Biedronka. Jerónimo Martins condenada a pagar 121 milhões de euros na Polónia

De acordo com a agência Reuters, a Comissão Europeia analisou o caso e concluiu que a conduta violou as regras de concorrência da União Europeia, dando assim razão ao regulador polaco.

Jerónimo Martins Polska rejeita "qualquer prática ilegal"

“Estamos firmemente convictos de que a Companhia não se envolveu em qualquer prática ilegal, tal como as referidas pelo presidente do UOKiK, pelo que iremos contestar esta decisão junto dos tribunais competentes", concluiu.





c/ Lusa

, dona da Biedronka, por práticas anticoncorrenciais.Foram também aplicadas multas a 29 empresas de transporte e oito indivíduos.De acordo com a entidade reguladora,Segundo a UOKIK, como consequência, "a liberdade dos motoristas em trocar de empregador foi restringida, o que pode ter resultado em piores condições de trabalho para milhares de motoristas ao longo dos anos"."Os trabalhadores têm o direito de buscar melhores salários e condições de trabalho. A conivência que nega esse direito aos trabalhadores viola os princípios fundamentais da concorrência leal. Essas práticas devem ser eliminadas impiedosamente do mercado" afirma o presidente do Gabinete de Concorrência e Proteção do Consumidor.Em resposta,"Nesta fase, estamos profundamente preocupados com a forma como o UOKiK optou por comunicar amplamente uma decisão que afeta a nossa companhia sem que disso tenhamos sido previamente notificados", afirmou fonte oficial da dona de cadeia de supermercados polacos Biedronka.A mesma fonte assinala ainda que “para além do que está legalmente estabelecido, as nossas políticas internas, e em particular o nosso Código de Conduta, são muito explícitas quanto à obrigação de respeitar o princípio da livre concorrência, proibindo qualquer comportamento, acordo ou participação em iniciativas que possam resultar na restrição da concorrência e na violação da lei".