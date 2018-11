Bilhetes para a Web Summit já esgotaram

A Web Summit arranca com o inventor da 'web' a partilhar a visão sobre a rede que criou há quase 30 anos e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a abordar o futuro digital.



Para dar as boas-vindas aos mais de 70 mil participantes esperados, a organização promove, antes das intervenções da cerimónia de abertura, um "Opening Night Festival", para os primeiros contactos.



Ao todo, serão 25 diferentes conferências dentro de uma só Cimeira.



Segundo a organização, esta edição da Web Summit, que decorre até quinta-feira no Altice Arena e na FIL, no Parque das Nações, será "a maior e a melhor" de sempre. Os bilhetes já esgotaram.