Bilionários chineses veem fortunas em queda com desaceleração da economia

A mais recente Hurun Rich, que classifica as pessoas mais ricas da China com um património líquido mínimo de 5 mil milhões de yuans (o que corresponde a 691 milhões de dólares americanos), revela que 293 bilionários saíram dessa lista este ano, além de 133 recém-chegados que entraram. A perda de 160 bilionários é uma queda de 11 por cento e o maior declínio em 24 anos.



A riqueza total das 1.305 pessoas que integram agora esta lista, divulgada esta terça-feira, caiu 18 por cento em comparação com o ano passado.



“Este ano foi a maior queda na Hurun Rich dos últimos 24 anos”, disse Rupert Hoogewerf, presidente e investigador-chefe do Hurun Report, que integra a lista.



As perspectivas económicas globais foram afetadas pela guerra na Ucrânia e pela desaceleração do crescimento económico na China, que por sua vez foi exacerbada pelas políticas rígidas contra a Covid-19 do país e uma queda prolongada no setor imobiliário.



O Fundo Monetário Internacional prevê que a economia da China se expanda apenas 3,2 por cento em 2022, sendo a taxa mais lenta desde a década de 1980.



Uma repressão regulatória de dois anos que atingiu os maiores nomes de tecnologia da China, como Alibaba Group e Tencent Holdings, e receios de que o presidente Xi Jinping possa sacrificar o crescimento económico por ideologia, também pesaram na confiança dos investidores, com Hong Kong e os mercados de ações do continente em queda, nas últimas semanas.



Zhong Shanshan, cujas empresas listadas incluem a marca de água Nongfu Spring e o laboratório de vacinas Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, ficou em primeiro lugar na lista pelo segundo ano consecutivo, com uma fortuna que cresceu 17 por cento, para 65 mil milhões de dólares.



E o fundador da ByteDance, dono do TikTok, Zhang Yiming, ficou em segundo lugar, mas viu a sua fortuna cair 28 por cenro, para 35 mil milhões de euros, devido a uma queda na avaliação da ByteDance. Em terceiro lugar ficou Zeng Yuqun, presidente da gigante de baterias CATL.