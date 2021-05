Biscuit International conclui compra da Dan Cake Portugal

"Esta aquisição integra-se na estratégia de crescimento da Biscuit International (BI), incluindo a expansão orgânica e externa do seu portfólio e da sua presença geográfica, reforçando a posição da BI no mercado europeu de pastelaria industrial de marca própria", refere a empresa em comunicado.

O negócio de compra da Dan Cake Portugal - uma empresa familiar portuguesa fundada em 1978, com sede em Lisboa, operações industriais na Póvoa de Santa Iria e em Coimbra e um dos maiores produtores de biscoitos e bolos no país - tinha sido anunciado em fevereiro passado.

Com uma forte componente de exportação para o mercado internacional, a Dan Cake Portugal tem uma faturação anual na ordem dos 55 milhões de euros.

Sediada em Paris, a Biscuit International reclama a liderança europeia no mercado da pastelaria industrial, após a fusão entre o Groupe Poult e Banketgroep em 2016 e as recentes aquisições da alemã A&W Feinbackwahren, da Northumbrian Fine Foods, no Reino Unido, da holandesa Stroopwafel & Co, da Arluy, em Espanha, e da Aviateur, na Holanda.

Com a conclusão da transação agora anunciada, o grupo BI produzirá cerca de 200.000 toneladas de biscoitos e `waffles` em 20 fábricas na Europa.

Em 2020, as vendas da Biscuit International ultrapassaram os 530 milhões de euros, dois terços dos quais fora da França, com base no seu portfólio de produtos para clientes grossistas e industriais, empregando o grupo cerca de 2.500 pessoas.

O acionista maioritário da BI é a sociedade de investimento Platinum Equity, fundada em 1995 por Tom Gores e atualmente com mil milhões em ativos sob gestão e um portfólio de aproximadamente 40 empresas internacionais.

A Platinum Equity é especializada em fusões, aquisições e operações, tendo concluído mais de 300 aquisições nos últimos 25 anos.

Sedeada em Lisboa, a Dan Cake Portugal foi fundada em 1978 pela família Jamnadas e conta com 500 colaboradores e duas fábricas operacionais em Coimbra e em Lisboa, gerando vendas globais superiores a 55 milhões de euros anuais, 20% das quais em Portugal e os restantes 80% para exportação.

Os seus produtos são principalmente vendidos para marcas próprias, mas também sob a marca `Danesita` e outras marcas `Dan Cake`.