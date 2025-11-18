Bitcoin cai mais de 2% para o nível mais baixo desde abril

De acordo com dados da agência de notícias financeiras Bloomberg, às 6:00 (hora de Lisboa) a bitcoin estava a cair 2,41%, nos 89.901,94 dólares (77.536 euros).

A criptomoeda chegou mesmo a cair para 89.231,50 dólares (76.958 euros), por volta das 04:47.

No último mês, a bitcoin acumulou uma queda de cerca de 20%, depois de atingir um máximo histórico de 126.251 dólares (108.883 euros) em 06 de outubro.

Simon Peters, analista da emprresa eToro especializado em criptomoedas, explicou que "a perda de confiança dos investidores em novos cortes nas taxas de juro por parte da Reserva Federal dos EUA está a enfraquecer o preço" da bitcoin.

"A probabilidade de um corte de 25 pontos base na reunião de dezembro é agora inferior a 50%, o que evidencia a contínua aversão ao risco do mercado", acrescentou o analista.