Bitcoin entrou numa realidade de ruas mais apertadas

Paulo Alexandre Amaral - RTP06 Fev, 2018, 12:01 / atualizado em 06 Fev, 2018, 12:03 | Economia

O último ano foi positivo para a bitcoin, mas a criptomoeda vem enfrentando dificuldades desde dezembro. Esta terça-feira chegou a situar-se nos seis mil dólares, de acordo com o Bitstamp Exchange, menos de um terço dos quase 20 mil que chegou a valer na reta final de 2017.



Os avisos têm vindo a acumular-se em relação aos perigos especulativos da moeda virtual. De Bruxelas veio em finais do ano passado um alerta mais sólido pela mão do vice-presidente da Comissão Europeia. Valdis Dombrovskis pedia às autoridades reguladoras europeias para adaptarem as regras financeiras como remédio para a volatilidade da bitcoin.



São claros os receios em relação a uma “unidade monetária” que começou o ano de 2017 à volta dos 900 dólares para trepar em doze meses até quase 20 mil.

"Riscos evidentes"



Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, voltou também ele, na segunda-feira, a avisar contra o carácter especulativo da moeda depois de há alguns meses ter advertido contra a ideia dos investidores de que poderiam encontrar na bitcoin um porto seguro e de franco rendimento.



Em carta às lideranças dos três organismos reguladores financeiros da União Europeia – Autoridade Bancária Europeia, Autoridade Europeia de Mercados Financeiros e Autoridade Europeia de Seguros e Pensões de Aposentadoria - Dombrovskis pedia redobrada atenção.



Dombrovskis avisava para “riscos evidentes para investidores e consumidores face à volatilidade, incluindo o risco de uma perde completa de seu investimento e de uma manipulação do mercado”. E o recado encontrou destinatário.

Lavagem de dinheiro



A iniciativa da Comissão Europeia tinha ainda respaldo do outro lado do Atlântico, com a Fed americana a chamar a atenção para a possibilidade de a bitcoin vir a ser um instrumento para lavagem de dinheiro. Uma preocupação que ecoava já no N.º 10 de Downing Street.



A relevância granjeada durante o ano de 2017 acabou por revelar o seu lado negativo para o mercado virtual, precipitando a decisão de algumas das maiores instituições bancárias mundiais. Ontem, o Lloyds Bankin Group – seguindo nos passos de Bank of America, JP Morgan e Citigroup – baniu a compra de criptomoedas com os cartões de crédito. Permite essa compra apenas com cartão de débito.



E o apertar das regras não deverá, entretanto, abrandar e esperam-se nestes próximos dias ou semanas novidades dos reguladores americanos e chineses.