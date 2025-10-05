Bitcoin ultrapassa a fasquia dos 125.000 dólares e atinge novo máximo

A `estrela` das criptomoedas atingiu 125.689 dólares (107.066 euros, ao câmbio atual), batendo o seu recorde anterior de agosto, em torno dos 124.500 dólares.

A bitcoin registou uma forte tendência de alta, num contexto de desconfiança dos investidores face à paralisação orçamental em curso nos Estados Unidos (`shutdown`).