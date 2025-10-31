Economia
Bitcoins e poupança. Conselhos do ministro das Finanças na escola
Joaquim Miranda Sarmento voltou ao estabelecimento de ensino onde estudou, a Escola José Gomes Ferreira, em Lisboa.
No Dia Mundial da Poupança, o ministro das Finanças teve uma manhã diferente.
O ministro, no papel de professor, deu uma aula sobre a importância de poupar. A aula de Joaquim Miranda Sarmento na Escola José Gomes Ferreira, em Lisboa.
