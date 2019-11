Black Friday. Bons negócios ou promoções que enganam?

Black Friday é normalmente sinónimo para grandes descontos. Mas será bem assim?







A DECO - Defesa do Consumidor alerta que os preços baixos anunciados podem nem sempre ser assim tão baixos.







Em 2015 e 2016, por exemplo, diz a DECO que foram "detetados vários casos de subida dos preços dias antes do Black Friday, por forma a simular promoções mais interessantes, mas enganosas para o consumidor".







Nos anos seguinte, 2017 e 2018, foram igualmente encontrados exemplos dessas falsas promoções, embora menos do que nos anos anteriores.





Para informar os consumidores sobre a realidade dos preços e das promoções, a DECO criou uma ferramenta online onde é possível pesquisar a evolução dos preços dos produtos nas lojas online ao longo dos últimos dias.







Perante o resultado, o consumidor fica com uma ideia se a promoção é ou não positiva.





Explica a DECO que para fazer essa comparação "basta pesquisar o nome da loja e do produto, ou, mais simples ainda, inserir na caixa “Pesquisa pelo URL” o link completo do produto tal como surge na loja online. O resultado devolvido é um semáforo com três cores e significados diferentes, baseados no histórico de preços dos últimos 7 e 30 dias".





Se receber um semáforo verdes, trata-se de um bom negócio. Amarelo, produtos "cujos preços atuais exibam pouca diferença em relação aos 30 dias precedentes". E vermelho "quando a compra é desaconselhada porque o preço do produto já esteve mais baixo".





Para aceder a essa ferramanta online criada pela DECO clique aqui.



Comprar no Black Friday. Conselhos antes de avançar



Para começar, o consumidor deve pesquisar preços e recolher o máximo de informação sobre os produtos que está interessado. "Alguns vendedores propõem-se a igualar os preços mais baixos do mercado caso os consumidores lhes apresentem provas da prática de preços mais baixos, nos mesmos produtos, por outras lojas", diz a DECO.





Caso pretenda comprar em lojas online, deve registar-se "como utilizador alguns dias antes da Black Friday. A grande afluência a estes websites em dias de promoções pode dificultar o processo de compra, tornando-o mais lento".



Deve verificar a qualidade dos produtos. Isto porque as promoções "podem prometer muito e cumprir pouco", diz a DECO.



É também muito importante conhecer as políticas de compra e devolução. Recorda a DECO que "se a compra for feita online tem o direito de devolver o produto no prazo de 14 dias. O mesmo não acontece se comprar numa loja física, onde o comerciante não está obrigado a receber devoluções (exceto em caso de defeito, por exemplo)".





É fundamental ter cuidade com as burlas. "É muito fácil criar contas em redes sociais para publicitar lojas fictícias ou vender produtos contrafeitos e pirateados", alerta a DECO. "Tenha cuidado com as ofertas que parecem demasiado boas para ser verdade e verifique bem as informações divulgadas nesses canais, para garantir que não cai em fraudes.





O Black Friday nasceu nos EUA como estratégia, para as lojas, de escoar os stocks e preparar a chegada dos produtos e novidades do Natal. Foi dessa necessidade de criar espaço que surgiram os grandes descontos na última sexta-feira de novembro. Em Portugal, o conceito tanto é usado na forma original de promoção de um dia só, como se estende por mais alguns dias antes ou depois.





C/ Lusa