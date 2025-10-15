Blackrock, Nvidia e Microsoft compram empresa de `data centers` por mais de 34 mil ME

Segundo comunicado citado pela EFE, a venda da Aligned Data Centers pela sua atual proprietária, a Macquarie Asset Management (MAM), é a maior do setor dos centros de dados (`data centers`) até à data.

A transação envolve a AI Infrastructure Partnership, uma aliança criada pela Nvidia e pela Microsoft, entre outras entidades como a MGX, empresa estatal de investimento em inteligência artificial (IA) dos Emirados Árabes Unidos e a Global Infrastructure Partners, um consórcio da BlackRock.

A aquisição tem conclusão prevista para o primeiro semestre de 2026.

"Esta transação demonstra a capacidade da Macquarie Asset Management de identificar antecipadamente temas-chave e identificar oportunidades que geram valor para os nossos clientes e parceiros", observou Ben Way, responsável da empresa, na mesma nota.

Ben Way acrescentou que a expansão da Aligned Data Centers, que cresceu de duas unidades para 50 em sete anos, reflete a sua "abordagem colaborativa com grandes empresas e equipas para apoiar o seu rápido crescimento e gerar impacto positivo".

A empresa norte-americana sediada em Dallas, Texas, é líder no fornecimento de soluções sustentáveis para `data centers`, que são instalações que albergam os equipamentos necessários para o funcionamento da IA.

Outras empresas tecnológicas, como a OpenAI e a Oracle, estão também a fechar negócios relacionados com estas infraestruturas.