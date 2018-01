Blackstone compra quatro plataformas logísticas ao grupo DIA por 90 milhões de euros

Lusa12 Jan, 2018, 08:37 | Economia

A operação inclui um acordo de aluguer que permitirá que o grupo DIA [multinacional espanhola do setor alimentar com produtos para o lar lar, beleza e saúde, que detém o supermercado Minipreço] continue a usar as instalações, de acordo com o BNP Paribas Real Estate, que foi consultor na transação.

As quatro plataformas, que totalizam uma área de 110.000 metros quadrados, estão localizadas em Sabadell (Barcelona), Mejorada del Campo (Madrid), Dos Hermanas (Sevilha) e em Alverca (Lisboa).

Estas instalações suportam mais de 800 lojas DIA em Espanha e Portugal, e as vendas `on-line` que a empresa desenvolve com a Amazon.

De acordo com Fernando Sauras, diretor de Investimento Logístico do BNP Paribas Real Estate, "após um excelente 2015 e 2016, o mercado espanhol está a voltar aos níveis médios de atividade dos anos anteriores à crise".

"As oportunidades de recursos logísticos disponíveis são cada vez mais escassas e isso gerou novos parques logísticos e oportunidades muito interessantes no setor", explicou, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.