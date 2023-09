Bloco de Esquerda. Os primeiros cem dias de mandato de Mortágua em 25 frases

"Aos nossos adversários, para quem a esquerda é sempre um projeto condenado, já nos conhecem, mas ainda não viram nada da força que vamos saber criar, reinventar, construir, unir."

Mariana Mortágua, nova líder do BE eleita na XIII Convenção Nacional

28-05-2023

"Não deixamos a política entregue ao calculismo, nem a esse pântano em que a verdade e a mentira se confundem. A nossa política é uma paixão maior do que qualquer circunstância. É uma forma de impaciência, é uma vontade que ninguém pode domar."

Idem, ibidem

"E já todos sabemos - os eleitores do PS melhor do que ninguém - como em pouco mais de um ano se tornou evidente que a maioria absoluta é um tormento de degradação e instabilidade e uma causa de embaraço nacional."

Idem, ibidem

"Quero dizê-lo com muita clareza: a esquerda que desistir de ser exigente para aceitar a chantagem do medo não serve ao país. Não somos biombos de sala, não somos cravos de lapela."

Idem, ibidem

"As sementes do ódio estão aí. Há na direita uma ânsia de vingança contra os trabalhadores, de desprezo pelos pobres, de regressão dos direitos que conquistámos a pulso."

Mariana Mortágua, no encerramento da Convenção em que foi eleita coordenadora do BE

28-05-2023

"Não aceitamos que viver pior seja o nosso destino. Temos o direito - mais do que isso, o dever - de lutar por uma vida boa."

Idem, ibidem

"Não acho que seria de esperar, nem acho que fosse bom, apresentar às pessoas uma guinada política porque muda a cara do partido."

TVI/CNN Portugal, 29-05-2023

"A TAP é uma empresa absolutamente fundamental para Portugal e não só por razões sentimentais nem patrióticas: é por razões económicas, de soberania, nós já perdemos todas as nossas empresas estratégicas. (...) Resta-nos a TAP."

01-06-2023

"O Governo fez uma escolha, mostrou com esta decisão que é a banca que manda no país. Temos uma banca que lucra dez milhões de euros por dia porque está a cobrar juros às pessoas que pagam crédito à habitação e a solução do Governo foi proteger os lucros da banca e deixar as pessoas a amargurar e com dificuldades."

Sobre o fim da série E dos Certificados de Aforro

03-06-2023

"O Bloco de Esquerda junta-se hoje a um país que se alegra para defender uma ideia muito sensata, que é a de que toda a gente tem direito à felicidade, a viver a sua vida, a amar quem quiser, a não ser perseguido e a não ter medo do ódio e do ressentimento."

antes de se juntar à 24.ª Marcha do Orgulho LGBTI+, em Lisboa

17-06-2023

"Acho lamentável que o primeiro-ministro tenha decidido parar uma viagem oficial para ir ver futebol [final da Liga Europa], que tenha usado recursos de uma viagem oficial do Estado para fazer essa paragem. Acho ainda mais lamentável que tenha visto este jogo de futebol ao lado de um, enfim, líder autoritário [Viktor Órban] de extrema-direita de um país como é o da Hungria."

17-06-2023

"Não me parece uma boa ideia utilizar recursos públicos, nomeadamente o Falcon, que é um meio de transporte e deslocação que o senhor primeiro-ministro tem para visitas oficiais, para fazer uma pequena paragem para assistir a um jogo de futebol, ainda por cima fazê-lo ao lado de líder autoritário de extrema-direita, como é o caso de Viktor Orbán."

18-06-2023

"Em que país é que nós queremos viver quando a classe média depende de apoios do Governo para poder arrendar uma casa porque os salários não pagam uma renda."

19-06-2023

"Não é mais possível fingir que a saúde pública está bem, ou sequer a sobreviver. Perante a clareza das evidências, acusamos o Governo de desistir do SNS, porque insiste em remendos, porque vira a cara aos alertas de [António] Arnaut e [João] Semedo."

21-06-2023

"Se o Governo não representa o povo português junto do BCE [Banco Central Europeu], pois que a sua presidente venha a Portugal falar com os representantes do povo na Assembleia da República para saber o que está a fazer a este povo, que não aguenta mais um aumento de juros."

24-06-2023

"A senhora Lagarde [presidente do Banco Central Europeu] nunca conheceu outra coisa na vida a não ser privilégio. Era presidente do FMI quando disse aos portugueses que tinham que empobrecer. Portugal empobreceu quando Lagarde era presidente do FMI."

28-06-2023

"Os salários em Portugal não aumentaram ao nível da inflação porque o senhor primeiro-ministro disse precisamente a mesma coisa que a senhora [Christine] Lagarde está a dizer: é que não se pode aumentar salários porque isso cria uma pressão inflacionista."

30-06-2023

"Não se resolve o problema da habitação só aumentando a taxas de esforço [no crédito à habitação] porque isso quer dizer simplesmente que o Banco de Portugal deixa que as pessoas fiquem ainda mais com a corda ao pescoço."

Mariana Mortágua

02-07-2023

"Devemos aprender com o que vai acontecendo, olhar para as empresas que foram privatizadas, perguntar o que aconteceu a cada uma delas e aprender com isso. Talvez isso possa dar um bom indício de por que é que é uma má ideia privatizar a TAP."

Sobre a renúncia apresentada por Alexandre Fonseca ao cargo de diretor executivo da antiga Portugal Telecom

17-07-2023

"Esta semana ficámos a saber que um empresário chileno de uma petrolífera comprou 14 imóveis na zona de Lisboa através de vistos Gold com um investimento total de oito milhões de euros. É um corrupto condenado. Os vistos `Gold` serviram para um corrupto condenado conseguir nacionalidade para o seu filho e para o seu irmão e residência em Portugal."

17-07-2023

"Há uma coisa que é certa e o Governo sabe: O Mais Habitação já fracassou. A crise da habitação vai continuar e o país não vai perdoar ao Governo a maior instabilidade de todas que é trabalhar, ter um salário e não ter uma casa que possa pagar."

No debate do estado da Nação

20-07-2023

"E hoje a pergunta que os portugueses se faz é como podem confiar no Governo? Como é possível confiar num Governo que tem este cadastro de incumprimento de promessas atrás de si."

20-07-2023

"A melhor notícia da noite de ontem [domingo] é a estrondosa derrota da extrema-direita do Vox e, um outro facto menos mencionado, que é o desaparecimento dos liberais da política espanhola, nomeadamente o Ciudadanos que era a força liberal no Estado espanhol."

24-07-2023

"O futebol pertence-lhes e elas não pertencem a ninguém. Aceite ou não, Rubiales sairá da presidência da Federação Espanhola de Futebol e da vice-presidência da UEFA. Não há lugar para machismo e assédio, no futebol ou onde quer que seja."

X (antigo Twitter), 26-08-2023