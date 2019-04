A líder do Bloco de Esquerda (BE) relembra que os consumidores vão ter de ser ressarcidos "do que andaram a pagar a mais".



Declarações de Catarina Martins no final da reunião da mesa nacional do BE.



A versão preliminar do relatório da comissão parlamentar de inquérito ao pagamento de rendas excessivas vai agora ser alvo de discussão e votação.