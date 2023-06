Blocotelha constrói nova cobertura do aeroporto de Faro sem encerramento da aerogare

A obra, que está a ser desenvolvida em consórcio com a construtora Casais, prevê a montagem de uma cobertura, que terá na sua composição 370 toneladas de estruturas metálicas, produzidas no polo industrial da construtora, em Porto de Mós, Leiria.

"Projetos como aquele que estamos a fazer em Faro são de complexidade elevada do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de organização também são muito exigentes. Conhecemos a atividade do Algarve e vamos passar 24 meses - prazo da obra -, a trabalhar no período noturno e diurno com a aerogare em funcionamento, o que nos oferece muitos desafios", adiantou à Lusa o diretor comercial da Blocotelha, Erico Ferraria.

Este responsável garantiu que o desenvolvimento deste projeto é possível, tendo em conta as "capacidades que a empresa foi desenvolvendo e adquirindo ao longo dos anos", criando soluções como "o `skinzip` [um sistema construtivo moderno, adaptável a qualquer projeto], uma solução muito específica, com opções técnicas usadas nas grandes infraestruturas, onde a manutenção e a ambição arquitetónica são bem patentes".

Segundo Erico Ferraria, as soluções criadas são um misto de "construção metálica" e "de soluções dos perfis autoportantes com formas côncavas e convexas, a fechar com um sistema `skinzip`", o que "permitiu ao dono da obra manter a arquitetura que tinha".

A Blocotelha tem estado envolvida nas intervenções de grandes aeroportos, tais como Orly (França), Aeroporto Internacional de Ivato (Madagáscar), Aeroporto do Porto, Aeroporto de Beja, Terminal Norte e Terminal de carga do Aeroporto de Lisboa.

"Nos Estados Unidos também já fomos solicitados para fazer dois aeroportos com aquela solução. Investimos nesta solução [`skinzip`] para complementar e dar seguimento ao sistema autoportante", uma inovação com que a Blocotelha se distinguiu no seu início.

"Ao longo dos anos, esse sistema permitiu-nos posicionar, crescer e abrir um leque de oportunidades, uma vez que permite responder a um conjunto de formas arquitetónicas e de soluções arrojadas, que nos obrigou a andar junto de projetistas e a crescer não como um construtor direto puro metálico, mas como um empreiteiro metálico", sublinhou Erico Ferraria.

A empresa está a desenvolver uma obra de renovação no centro de Paris, "que é transformar um edifício emblemático numa zona de escritórios e lazer".

"Estamos numa fase onde as questões ambientais, a sustentabilidade e a economia circular são cada vez mais exigências patentes, nossas também, mas essencialmente externas", destacou o diretor comercial.

Nesse sentido, a empresa tem uma preocupação com a reciclagem e energia verde.

"No final de vida, 95% do nosso material (`skinzip`) pode ser reciclado e o objetivo é, daqui a dez anos, trabalhar com 95% de energia verde", revelou.

Ao longo de todo o processo há um rastreio qualitativo de todo o material, que tem um código com a composição e origem do produto, que o cliente pode verificar que coincide com o que foi pedido.

Em 2022, a Blocotelha contribuiu com 85 milhões para a faturação total de 250 milhões de euros do grupo (Mekkin), no qual está inserida. Os seus principais mercados são o ibérico Portugal-Espanha, e o centro da Europa, nomeadamente França, Bélgica, Inglaterra.

"Estamos no norte de África, ainda com uma presença em Marrocos e na Argélia. Depois fazemos aquilo a que chamamos projetos `spot`. Concorremos a obras, como já fizemos no Gabão, no Gana, em Madagáscar, no Brasil ou na Colômbia, em que nos juntamos ao empreiteiro, estudamos a logística, criamos as condições de meios humanos e logísticos para podermos executar durante um determinado período um projeto num determinado quadrante. A base de toda esta parte é a capacidade de engenharia da empresa", assumiu Erico Ferraria.

Isto porque a Blocotelha dá "todo o apoio de fabrico".

"Na qualidade de empreiteiro, fazemos essencialmente gestão de empreitadas. Ou seja, não nos limitamos a fazer um projeto, a desenvolvê-lo e a fabricá-lo: tratamos da logística local e de envios e tratamos de toda a gestão em obra", explicou.

Erico Ferraria disse que dada a sua "dimensão e especificidade", a Blocotelha escolhe os projetos em que quer entrar. "É uma empresa que procura a complexidade. Dificilmente participamos em projetos simples".

A Blocotelha foi solicitada para um projeto de grande dimensão, numas ilhas do Pacífico. A certificação que a empresa possui permite entrar em determinados mercados. "Em França, estamos em fase de construção da maior central de transformação em Paris, acabámos a unidade quatro do aeroporto. As duas empreitadas juntas talvez sejam maior do que qualquer empreitada em Portugal".

A empresa está ainda no ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), um projeto internacional que envolve cerca de 50 países, "que estão a tentar criar um processo de energia alternativo ao atómico".

"É um contrato megalómano. Estamos no CERN, um projeto também de interesse tecnológico importante. Mais de 70% da nossa faturação é internacional, mas queremos continuar em Portugal a fazer bons projetos", referiu.

Erico Ferraria disse que a Europa está com uma "clara tendência para a reindustrialização". "As gigafactury, que estão a acontecer numa tentativa clara de não ficarmos tão dependentes de terceiros, como o gás, dão-nos aqui uma visão clara de boas oportunidades".

Empregando mais de 500 pessoas, a Blocotelha quer "continuar a crescer", "no mínimo 10%" ao ano.

A Alemanha é um dos mercados onde a Blocotelha quer marcar presença. "A estratégia passa também por termos uma atuação de projetos `spot` fora da Europa e um mercado essencial na Europa", sublinhou.