Bloqueio do Canal do Suez leva a subida de 5% nos preços do petróleo

Às 16:10 (hora de Lisboa), o barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em maio subia para 60,72 dólares, uma valorização de 5,12% em relação ao preço de encerramento na terça-feira.

O barril de petróleo Brent (de referência na Europa) para entrega também em maio subia 5,10% para 63,89 dólares, no mercado de Londres.

Na terça-feira, o preço do petróleo tinha recuado cerca de 6%, devido aos receios de uma diminuição da procura, quando alguns países adotam novas restrições para conter a pandemia de covid-19.

Hoje, tem subido à medida que surgem mais informações sobre o bloqueio da passagem no Canal do Suez, onde se encontra encalhado um navio porta-contentores.

Os investidores "tentam avaliar a duração do bloqueio pelo enorme porta-contentores de uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo", para saber qual será a dimensão das perturbações na oferta, explicou Edward Moya, analista da Oanda, citado pela AFP.

O Canal de Suez, uma rota essencial para o transporte de petróleo do Médio Oriente, tem estado bloqueado desde terça-feira quando o navio com pavilhão do Panamá ali encalhou.

A evolução dos preços do Brent e do WTI beneficiou também da divulgação de dados da agência norte-americana de informações sobre energia indicando um aumento nas reservas de crude dos Estados Unidos de 1,9 milhões de barris, mas com os `stocks` de gasolina abaixo do esperado.