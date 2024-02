Várias das organizações que estavam envolvidas na organização destas marchas de tratores deixaram hoje o apelo para o fim dos protestos, mas nem todas as associações concordaram com a decisão.



Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro deixou no ar várias medidas que podem chegar aos criadores de gado, aos viticultores e aos agricultores, apoios de urgência para mitigar os efeitos das inundações no norte de França.