BNU em Macau com lucro de 68 milhões de euros em 2023

"O desempenho financeiro do banco em 2023 foi impulsionado pelo aumento da receita líquida de juros de 242,6 milhões patacas (cerca de 28 milhões de euros) ou 31%, devido principalmente ao aumento das taxas de juros", indicou a instituição financeira, em comunicado.

No ano passado, registou uma descida de 19,2 milhões de patacas (cerca de 2,2 milhões de euros), ou 19%, relativamente ao ano anterior na receita líquida de comissões, o que refletiu "uma maior concorrência de outros bancos, de novas formas de pagamentos e de outros canais disponíveis para investimentos".

"As despesas operacionais aumentaram 3% em relação a 2022, uma vez que as iniciativas de redução de custos apenas compensaram parcialmente o aumento das despesas com a digitalização", lê-se no comunicado.

No ano passado, o BNU manteve um "rácio de solvabilidade de 22,5%, o qual aumentou aproximadamente dois pontos percentuais em relação a 2022, bem acima do requisito regulamentar mínimo de 8%, bem como fortes níveis de liquidez".

O BNU tem sede em Macau e pertence ao Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), sendo, juntamente com o Banco da China, emissor de moeda na região administrativa especial da China.