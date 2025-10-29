Boeing com prejuízo acima do esperado no 3.º trimestre devido a grande encargo com o 777X

Em causa está um prejuízo de 4.900 milhões de dólares (4.212 milhões de euros) antes de impostos relacionado com o programa de aviões 777X, cuja primeira entrega foi adiada para 2027 na sequência de diversos atrasos e reveses no projeto.

O 777X estava no centro da estratégia de longo prazo da Boeing para aviões de grande porte, anteriormente dominada pelos icónicos 747 e 777. Contudo, os repetidos atrasos na certificação e produção adiaram as entregas por vários anos, resultando em custos de mais de 15.000 milhões de dólares (12.890 milhões de euros) e sobrecarregando as finanças da empresa, ao mesmo tempo em que abriram caminho para o A350 da rival Airbus.

No terceiro trimestre de 2024, a fabricante aeronáutica americana tinha reportado um prejuízo líquido de 6.170 milhões.

No que se refere ao volume de negócios, aumentou 30% no terceiro trimestre deste ano, para 23.270 milhões de dólares, beneficiando de uma recuperação da produção e das entregas após a crise provocada por um incidente de voo em janeiro de 2024 e por uma longa greve em duas grandes fábricas no outono desse ano.

Nas negociações eletrónicas antes da abertura da Bolsa de Nova Iorque, as ações da Boeing estavam a cair 1,02%.

A divisão de aviação comercial (BCA) da construtora aeronáutica entregou 440 aviões entre julho e setembro, ou seja, cerca de uma centena mais do que no terceiro trimestre de 2024, segundo referiu o diretor geral do grupo, Kelly Ortberg, numa mensagem dirigida aos funcionários.

Na mensagem, Ortberg deu ainda conta de uma "forte procura", com 774 encomendas em 2025, mais do que o dobro do ano anterior.

No trimestre em análise, a Boeing voltou a registar um `cash flow` (fluxo de caixa) positivo, de 1.120 milhões de dólares (962 milhões de euros), pela primeira vez desde o quarto trimestre de 2023.

Por ação e excluindo itens extraordinários -- o indicador preferido pelos mercados -, o prejuízo líquido foi de 7,47 dólares, o que compara com um prejuízo líquido de 10,44 dólares um ano antes.

O consenso dos analistas ouvidos pela AFP previa um prejuízo líquido de 5,16 dólares por ação.

Esta não é a primeira vez que a Boeing é obrigada a assumir um encargo pesado com o programa do 777X, o seu novo avião de grande porte com dois motores a jato.

No terceiro trimestre de 2024, registou um prejuízo antes de impostos de 3.000 milhões de dólares (2.577 milhões de euros), em parte atribuído a este programa, e um prejuízo de 6.500 milhões (5.584 milhões de euros) no quarto trimestre de 2020, totalmente atribuído a este programa.