Boeing encontra novo problema nas aeronaves 737 MAX

Segundo as investigações iniciais, as aeronaves caíram devido a uma falha no sistema de estabilização do voo. Entretanto, uma auditoria encontrou falhas nos cabos que comandam as superfícies da cauda do avião.







Está a ser averiguada a possibilidade de cabos estarem demasiado próximos e poderem causar um curto-circuito, o que pode dar origem a um acidente.





“O problema foi identificado depois de um processo rigoroso para garantir a segurança do avião”, declarou o porta-voz da empresa à CNN Business.





O porta-voz da empresa garante que “a nossa maior prioridade é assegurar que os 737 MAX têm segurança e que cumprem todos os requisitos regulamentares antes de voltarem a entrar em circulação”.





Na mesma entrevista, a empresa garantiu que está a trabalhar em parceria com a Administração Federal de Aviação e com outras entidades reguladoras num “processo intensivo e robusto” para garantir a segurança das aeronaves.







Os aviões 737 MAX saíram de circulação em março do ano passado, depois de estarem envolvidos em dois acidentes que causaram a morte de mais de 300 pessoas. Em dezembro, a empresa anunciou que ia suspender a produção das aeronaves até serem identificados todos os problemas e as entidades reguladoras autorizarem a sua circulação.





O CEO da empresa, Dennis Muilenburg pediu a demissão, depois da suspensão das aeronaves ter sido anunciada, sendo substituído por David Calhoun, que inicia funções a 13 de janeiro.





Para a empresa “uma mudança na liderança é necessária para restaurar a confiança na companhia e para corrigir as nossas relações com as entidades reguladoras e com os nossos clientes”.