Boeing regressa aos lucros pela primeira vez desde 2018 atingindo 1,59 mil ME

Em 2024, o grupo registou prejuízos de 11,87 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros), o que elevou o total das suas perdas desde 2019 para 35,74 mil milhões de dólares (30 mil milhões de euros), de acordo com cálculos da AFP.

A Boeing tem enfrentado dificuldades após os dois acidentes com 737 MAX 8 em outubro de 2018 e março de 2019, que causaram 346 mortes no total, bem como um incidente em voo em janeiro de 2014 com um 737 MAX 9, que causou apenas ferimentos leves, e uma greve de mais de cinquenta dias em duas fábricas cruciais no outono de 2024.

Os resultados trimestrais e anuais publicados hoje "ilustram o facto de que estamos no caminho certo para restaurar a confiança e recuperar a Boeing que todos esperam", disse Kelly Ortberg, presidente da fabricante de aviões, numa mensagem dirigida aos funcionários.

"Há muitas coisas que nos permitem ser otimistas", afirmou.

"À medida que continuamos a recuperar o rumo, temos de nos manter concentrados no objetivo de fornecer aos nossos clientes produtos e serviços seguros, de alta qualidade e dentro do prazo, avançar nos programas de preço fixo da BDS [Divisão de Defesa e Espaço] e na certificação do 737-7, do 737-10 e do 777X", os seus novos programas de aviação comercial, continuou.

No quarto trimestre, o volume de negócios atingiu 23,95 mil milhões de dólares (20,1 mil milhões de euros, mais 57% face ao ano anterior e o lucro líquido 8,13 mil milhões de dólares (6,8 mil milhões de euros), que compara com perdas de 3,92 mil milhões (3,3 mil milhões de euros) um ano antes.

No conjunto do ano, o volume de negócios ascendeu a 89,46 mil milhões (75,3 mil milhões de euros), um aumento homólogo de 34%.