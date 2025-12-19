Boletim. Banco de Portugal mais otimista quanto ao défice de 2026

Agora, a poucos dias do ano terminar, o banco central vem melhorar as projeções de junho.



O supervisor bancário está mais otimista quanto ao desempenho das contas públicas: estima um saldo nulo este ano e um défice de 0,4 por cento em 2026; melhor do que a anterior previsão de 1,3 por cento. Já a economia deverá crescer cerca de dois por cento este ano e acelerar para 2,3 no próximo, abrandando para 1,7 por cento em 2027, fruto da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em junho, o Banco de Portugal previa um défice de 0,1 por cento em 2025 e de 1,3 por cento em 2026.







