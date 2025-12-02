Bolieiro diz que "não haverá perturbações" com saída do presidente da SATA

O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão do cargo, revelou hoje à Lusa o Governo dos Açores, que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação."O senhor presidente do conselho de administração da SATA dirigiu-nos uma carta a pedir a sua demissão. Não é surpresa, na medida em que, tal como aliás é afirmado na carta, nós tínhamos feito, aquando da sua nomeação e aceitação, um entendimento que era objetivo: concluir o processo de alienação do capital social para efeitos de privatização da Azores Airlines e o processo de reestruturação, que também envolve o `handling`", disse José Manuel Boleiro.O presidente do Governo açoriano falava aos jornalistas nas Lajes das Flores, à margem de uma visita estatutária do executivo regional à ilha das Flores.Segundo o governante, "essa missão foi aceite pelo dr. Rui Coutinho", a quem aproveitou para "agradecer o seu trabalho e dedicação" na SATA."Ora, infelizmente não conseguimos concluir, embora estejam em bom curso, os processos de reestruturação do grupo SATA com ele [Rui Coutinho], mas a verdade é que ele tem outros compromissos de caráter profissional a partir de janeiro de 2026", acrescentou.