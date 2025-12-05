Bolieiro espera que resultados da SATA representem "rumo consistente de recuperação"

"Isto confirma um rumo que importa ter consistência. É este o meu apelo e o meu desejo. É que não seja apenas uma circunstância, embora neste negócio haja muita volatilidade, mas que possamos ter pelo menos um rumo consistente de melhoria e de recuperação", afirmou.

José Manuel Bolieiro reagia aos resultados da SATA em declarações aos jornalistas na sede da Presidência do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), em Ponta Delgada.

A companhia aérea Azores Airlines teve prejuízos de 33,3 milhões de euros até setembro, segundo o comunicado do Grupo SATA, que destaca que há uma melhoria de 5% face aos primeiros nove meses de 2024.

Apenas no terceiro trimestre, a companhia teve lucros de 7,8 milhões de euros, acima dos lucros de 2,8 milhões de euros do mesmo trimestre de 2024.

O líder do Governo dos Açores disse encarar os resultados do grupo de aviação com "satisfação", mas também com "realismo".

"Não fico depressivo quando em termos parciais aparece um número mais negativo ou também agora eufórico porque se trata de um número positivo. No caso da Azores Airlines, uma rentabilidade de 21%, no caso da [SATA] Air açores, de 23%. É um percurso".

Bolieiro admitiu, contudo, que ainda existe um "problema" com os resultados "acumulados" da Azores Airlines, companhia aérea cuja privatização está a ser negociada e que teve prejuízos de 33,3 milhões de euros até setembro.

"Neste acumulado, continuamos a ter um problema. Agora, sempre que há em cada número parcial uma melhoria, o problema vai diminuindo. O nosso objetivo é, obviamente, de forma progressiva, diminuir o problema e transformar o negócio em rentável e sustentável. É isso que estamos a fazer", reforçou.

Sobre a posição da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, que alertou para a instabilidade que vai causar a mudança na administração da SATA, o presidente do executivo açoriano garantiu que tem "feito tudo" para assegurar a "estabilidade".

"É claro que mudanças de administração não favorecem. Podemos é, apesar da mudança, garantir estabilidade. E com a mudança, até, aumentar e fazer `upgrade` de qualificações. É a minha expectativa", afirmou.

Em comunicado, o Grupo SATA disse que o ano de 2025 "continua marcado por uma elevada competitividade no setor aéreo, com o mercado norte-americano mais contido face aos últimos anos, influenciado por fatores geopolíticos", e que a empresa alterou no terceiro trimestre as rotas exploradas, privilegiando operações domésticas, o que "resultou numa quebra de 11% no número de passageiros transportados e impactou a receita em cerca de 19%".

Já os custos operacionais da Azores Airlines caíram 27% para 89,4 milhões de euros e o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) melhorou 21% ao atingir 25 milhões de euros até setembro.

O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou, na terça-feira, a demissão do cargo, revelou à agência Lusa o Governo dos Açores, que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação.

Na quinta-feira, a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) mostrou-se preocupada com a alteração na presidência do conselho de administração da SATA, por ocorrer antes da conclusão do processo de privatização em curso.