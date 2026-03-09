Economia
Bolsa de Lisboa abre a cair 1,58%
A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o índice PSI (Portuguese Stock Index) a cair 1,58%, para 8.804,72 pontos.
Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa fechou no `verde`, num dia em que o PSI ganhou 0,15% para 8.946,04 pontos, com a REN a liderar os ganhos ao subir mais de 3%.
Antes da abertura, a agência France Presse previa que as bolsas europeias abrisse hoje em forte queda, na sequência da subida histórica dos preços do petróleo e da retoma da escalada dos preços do gás.
