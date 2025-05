Bolsa de Lisboa com o maior ganho dos últimos 11 anos

A praça portuguesa seguiu a tendência das praças europeias que estão animadas com o entendimento sobre as tarifas entre Estados Unidos e China. O PSI 20 subiu mais de 1,7%.

As principais praças norte-americanas também abriram com grandes valorizações.



O S&P 500, o tecnológico Nasdaq e o industrial Dow Jones abriram com ganhos entre os 2,5% e os 3%.



A Tesla e as empresas tecnológicas, como a Apple, Amazon ou Meta estão entre as que mais ganham em Wall Street nesta sessão.



Uma reação mundial positiva dos investidores à redução das tarifas durante 90 dias entre Estados Unidos e China.