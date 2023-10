Bolsa de Lisboa em alta com Navigator a subir 1,65% e Galp a descer 1,02%

Cerca das 10:00 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura, já que subia 0,14%, para 5.832,48 pontos, com a cotação de 11 `papéis` a subir e de quatro a descer.

Às ações da Navigator seguiam-se as da EDP Renováveis, EDP e Sonae, cujas cotações avançavam 1,47% para 14,19 euros, 1,41% para 3,66 euros e 1,34% para 0,91 euros.

Os `papéis` da Altri, REN e Corticeira Amorim avançavam 0,90% para 4,26 euros, 0,84% para 2,40 euros e 0,64% para 9,43 euros.

Também a subir, estavam as ações da NOS, Jerónimo Martins e Greenvolt, que registavam respetivamente acréscimos de 0,59% para 3,39 euros, 0,10% para 20,52 euros e 0,29% para 5,15 euros.

Em sentido contrário, além das ações da Galp Energia, estavam a descer as da Mota Engil, BCP, Ibersol e CTT, com quedas de 1,09% para 2,73 euros, 0,66% para 0,26 euros, 0,29% para 6,78 euros e 0,15% para 3,32 euros.

As ações da Semapa mantinham-se estáveis nos 13,26 euros.

Na Europa, as principais bolsas abriram em alta, mas entretanto foram entrando em terreno misto, no dia em que a Organização Mundial do Comércio (OMC) atualiza as suas perspetivas de crescimento do comércio global para 2023 e 2024, num contexto de incerteza marcado pela guerra na Ucrânia e inflação elevada.

A nível cambial, o euro abriu a desvalorizar-se no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0504 dólares, contra 1,0512 dólares na quarta-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu a descer no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 85,10 dólares, contra 85,81 dólares na quarta-feira.