Bolsa de Lisboa em baixa, com Galp a cair mais de 4%

Cerca das 09:00 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, recuava 0,59% para 5.592,54 pontos, com 11 `papéis` a cair, seis a subir e dois a manter a cotação (Greenvolt em 5,92 euros e Semapa em 11,90 euros).

Aos títulos da Galp seguiam-se os da Mota-Engil e EDP, que estavam a desvalorizar-se 1,27% para 1,25 euros e 1,18% para 4,46 euros.

As ações da Pharol, do BCP e da Jerónimo Martins eram outras das que mais desciam, designadamente 1,11% para 0,09 euros, 0,74% para 0,16 euros e 0,56% para 21,18 euros.

No outro extremo, as ações da Ibersol e da Ramada Investimentos eram as que mais subiam, estando a avançar 1,98% para 5,14 euros e 1,67% para 7,32 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, à espera da estimativa da inflação da zona euro em janeiro.

Os mercados estão pendentes da taxa de inflação preliminar da zona euro de janeiro, que será publicada hoje, um dia antes da reunião de políticas monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Hoje também será publicado o relatório ADP de emprego dos EUA.

Apesar das subidas das últimas três sessões, Wall Street terminou janeiro como o pior mês em quase dois anos, afetada pela política monetária da Reserva Federal dos EUA (Fed), a elevada inflação, a variante Ómicron e o conflito entre Moscovo e Kiev.

O conflito entre Moscovo e Kiev continua a preocupar os investidores.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 0,78%, para 35.405,24 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,75%, para 14.346,00 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1287 dólares, contra 1,1245 dólares na terça-feira, o mínimo desde junho 2020, de 1,1139 dólares, em 27 de janeiro e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro de 2021.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 89,17 dólares, contra 89,16 dólares na terça-feira.