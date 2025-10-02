Bolsa de Lisboa encerra em alta numa Europa sem tendência definida
A bolsa de Lisboa encerrou esta quinta-feira em alta, com o índice PSI a avançar 0,06% para 8.045,89 pontos, patamar atingido na quarta-feira, numa Europa sem tendência definida.
Das 16 cotadas que integram o PSI, sete subiram e nove desceram.
A liderar as subidas ficou a Jerónimo Martins, que ascendeu 2,80% para 20,54 euros.
No resto da Europa, Paris somou 1,13% e Frankfurt 1,28%, enquanto Madrid baixou 0,27% e Londres 0,20%.
