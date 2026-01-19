Economia
Bolsa de Lisboa encerra em baixa com EDP Renováveis a perder mais de 3%
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, com o índice PSI a descer 0,90% para 8.561,29 pontos, destacando-se a EDP Renováveis, que caiu mais de 3%.
Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 desceram, quatro subiram e a Ibersol ficou inalterada em 10,15 euros.
A liderar as descidas ficou a EDP Renováveis, que cedeu 3,06% para 12,67 euros.
No resto da Europa, a sessão também fechou no `vermelho` com Paris a retroceder 1,78%, Frankfurt 1,34%, Londres 0,39% e Madrid 0,26%.
