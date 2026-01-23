Economia
Bolsa de Lisboa encerra em baixa com Teixeira Duarte a perder quase 5%
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, com o índice PSI a recuar 0,54% para 8.557,86 pontos, destacando-se a Teixeira Duarte a perder quase 5%.
Entre as 16 cotadas que fazem parte do PSI, 11 desceram e cinco subiram.
A liderar as descidas ficou a construtora Teixeira Duarte, que perdeu 4,96% para 0,54 euros.
No resto da Europa, Madrid retrocedeu 0,67%, Londres 0,07% e Paris também 0,07%, enquanto Frankfurt avançou 0,18%.