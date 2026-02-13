Bolsa de Lisboa encerra em baixa numa Europa indefinida

Das 16 cotadas que integram o PSI, seis desceram, oito subiram e a Semapa e a Altri ficaram inalteradas em, respetivamente, 23,45 euros e 4,79 euros.

A liderar as descidas ficou o BCP, que cedeu 2,52% para 0,86 euros.

No resto da Europa, Madrid retrocedeu 1,25% e Paris 0,35%, enquanto Londres progrediu 0,42% e Frankfurt 0,25%.