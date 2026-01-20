Economia
Bolsa de Lisboa entre as que mais perderam hoje na Europa com queda de 1,14%
A bolsa de Lisboa esteve entre as que mais perderam hoje, com uma queda de 1,14% para 8.463,77 pontos, tendo a Mota-Engil recuado quase 5%, acompanhando a tendência das principais praças europeias.
Das 16 cotadas no índice PSI, apenas uma subiu, a Galp, que avançou 1,07% para 16,07 euros, tendo as restantes descido.
As principais bolsas europeias fecharam hoje em queda, arrastadas pelo aumento de tensões entre os EUA e a Europa. Madrid liderou as perdas, recuando 1,34%, seguida de Milão, com uma descida de 1,07%. Londres, Paris e Frankfurt apresentaram desvalorizações de 0,67%, 0,61% e 1,03%, respetivamente.