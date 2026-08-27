Economia
Bolsa de Lisboa fecha a cair 0,6% numa Europa maioritariamente negativa
A bolsa de Lisboa fechou hoje em queda, com o índice PSI a recuar 0,61% para 9.389,24 pontos, numa Europa maioritariamente negativa.
As 16 cotadas que integram o PSI ficaram hoje divididas, com oito a negociar no `vermelho` e outras oito a subir.
A liderar as descidas ficou a Galp, que cedeu 2,08% para 20,71 euros.
No resto da Europa, Paris retrocedeu 1,68%, Madrid 0,93% e Londres 0,79%, enquanto Frankfurt adicionou 0,31%.
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