Bolsa de Lisboa fecha a subir com impulso do setor da energia

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, cinco desceram, tendo a Sonae e os CTT ficado inalterados em 1,29 euros e 7,26 euros, respetivamente.

No resto da Europa, as principais praças fecharam a sessão mistas, com quedas em Londres (0,19%) e Frankfurt (0,36%). Em terreno positivo ficaram Paris, que avançou 0,15%, Madrid, a subir 1,29% e Milão, que cresceu 0,12%.