Bolsa de Lisboa fecha a subir impulsionada pelo ganho de 2% da Jerónimo Martins

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, 12 encerraram a última sessão da semana com ganhos e as restantes quatro no `vermelho`.

A praça nacional contrariou o sentimento da generalidade das principais praças europeias, num dia em que o francês CAC-40 caiu 0,47%, o espanhol IBEX-35 perdeu 0,45% e o alemão DAX perdeu 0,34%. Em contrapartida, o britânico FTSE 100 somou 0,27%.