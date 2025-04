Bolsa de Lisboa fecha a subir quase 2% impulsionada pelo BCP e pela Mota-Engil

Das 15 cotadas no PSI, 11 subiram e quatro desceram, numa sessão em que vários títulos registaram valorizações superiores a 2%.

Na sessão de hoje, as principais praças europeias fecharam também no `verde`, com Londres a ganhar 1,41%, Paris 0,86%, Frankfurt 1,43%, Madrid 2,14% e Milão 2,39%.