Bolsa de Lisboa fecha em alta com Altri e Semapa a subirem quase 3%
A bolsa de Lisboa encerrou esta sexta-feira em alta, com o PSI a crescer 0,23% para 7.780,27 pontos, destacando-se as cotadas do setor do papel, que subiram quase 3%.
Das 15 cotadas que fazem parte do PSI, oito subiram, seis desceram e uma, o BCP, ficou inalterada.
A liderar as subidas ficou a Altri, que valorizou 2,96% para 5,21 euros, e a Semapa, que subiu 2,82% para 18,24 euros.
No resto da Europa, Madrid valorizou-se 0,91% e Paris 0,44%, enquanto Londres cedeu 0,06% e Frankfurt 0,12%.