Bolsa de Lisboa fecha em alta com BCP e Mota-Engil a subirem mais de 2%

Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, 11 encerraram em terreno positivo, quatro no `vermelho` e a Ibersol inalterada a cotar nos 10,80 euros.

A bolsa lisboeta acompanhou o sentimento vivido nas restantes principais praças europeias, num dia em que o francês CAC-40 subiu 0,57%, o alemão DAX somou 0,52%, o britânico FTSE 100 avançou 0,48% e o espanhol IBEX-35 se valorizou 0,47%.