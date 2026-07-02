Economia
Bolsa de Lisboa fecha em alta com EDP Renováveis em contraciclo
A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, com o PSI a subir 1,20% para 9.199,84 pontos, com a Sonae SGPS a liderar os ganhos, ao avançar mais de 3%, e a EDP Renováveis em contraciclo.
Das 16 cotadas que integram o índice de referência nacional, apenas a EDP Renováveis fechou em terreno negativo, ao recuar 1,06% para 14,06 euros.
Nas restantes principais praças europeias, o alemão DAX subiu 2,16%, o britânico FTSE 100 valorizou-se 1,67%, o francês CAC-40 ganhou 1,65% e o espanhol IBEX-35 cresceu 1,37%.