Bolsa de Lisboa fecha em alta com impulso do setor da construção

Das 16 cotadas do índice PSI, nove subiram, seis desceram e a EDP Renováveis manteve-se em 13,32 euros.

Os principais mercados europeus fecharam hoje em terreno positivo, com Londres a avançar 0,70%, Frankfurt 0,13%, Madrid 0,44% e Milão 0,25%. A bolsa de Paris fechou inalterada.