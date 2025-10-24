Economia
Bolsa de Lisboa fecha em alta com impulso do setor da construção
A bolsa de Lisboa fechou hoje a subir 0,19% para 8.369,58 pontos, com a ajuda das construtoras, sobretudo a Mota-Engil, que avançou 2,13%, seguida da Teixeira Duarte, com uma subida de 0,90%.
Das 16 cotadas do índice PSI, nove subiram, seis desceram e a EDP Renováveis manteve-se em 13,32 euros.
Os principais mercados europeus fecharam hoje em terreno positivo, com Londres a avançar 0,70%, Frankfurt 0,13%, Madrid 0,44% e Milão 0,25%. A bolsa de Paris fechou inalterada.