Bolsa de Lisboa fecha em alta com maioria das empresas cotadas em terreno positivo

Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 14 subiram, a Galp ficou inalterada em 22,65 euros e a Mota-Engil recuou 1,19% para 4,65 euros.

A liderar as subidas ficou a EDP Renováveis, que cresceu 2,70% para 12,54 euros.

No resto da Europa, Frankfurt progrediu 0,95%, Madrid 0,77%, Londres 0,38% e Paris 0,28%.