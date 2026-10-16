Economia
Bolsa de Lisboa fecha em alta com maioria das empresas cotadas em terreno positivo
A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, com o índice PSI a subir 1,01% para 9.468,47 pontos e a maioria das cotadas em terreno positivo, em linha com a restante Europa.
Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 14 subiram, a Galp ficou inalterada em 22,65 euros e a Mota-Engil recuou 1,19% para 4,65 euros.
A liderar as subidas ficou a EDP Renováveis, que cresceu 2,70% para 12,54 euros.
No resto da Europa, Frankfurt progrediu 0,95%, Madrid 0,77%, Londres 0,38% e Paris 0,28%.
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