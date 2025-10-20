Economia
Bolsa de Lisboa fecha em alta com Mota-Engil a subir 4%
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI a subir 0,71% para 8.325,18 pontos, impulsionado pela Mota-Engil, que avançou 4%, e pelo BCP, que somou quase 3%.
Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 13 subiram e três desceram.
A liderar os ganhos ficou a Mota-Engil, que somou 4,18% para 5,98 euros, seguida pelo BCP, que subiu 2,87% para 0,76 euros, e pela Sonae, que ganhou 2,18% para 1,41 euros.
No resto da Europa, Paris subiu 0,39%, Londres 0,52%, Frankfurt 1,80% e Madrid 1,46%.