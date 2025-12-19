Bolsa de Lisboa fecha em alta com Semapa a disparar mais de 20%

Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e três desceram.

A liderar as subidas ficou a Semapa, que cresceu 20,88% para 20,55 euros.

A Semapa anunciou hoje a venda da cimenteira Secil à congénere espanhola Molins, devendo o negócios concretizar-se no primeiro trimestre de 2026.

A Secil, fundada em 1930, "é uma das principais empresas portuguesas do setor cimenteiro, com presença internacional e uma trajetória de crescimento e criação de valor reconhecida no setor", refere a nota divulgada pela Semapa.

O grupo Semapa conta mais de 8.000 colaboradores e tem presença em quatro continentes, com mais de 75% do seu volume de negócios obtido em mercados internacionais.

No resto da Europa, Londres aumentou 0,61%, Frankfurt 0,37%, Madrid 0,22% e Paris 0,01%.