Bolsa de Lisboa fecha em alta com Semapa a disparar mais de 20%
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI a subir 1,03% para 8.211,61 pontos, destacando-se a Semapa a ganhar mais de 20%, empresa que anunciou a venda da Secil à Molins.
Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 subiram e três desceram.
A liderar as subidas ficou a Semapa, que cresceu 20,88% para 20,55 euros.
A Semapa anunciou hoje a venda da cimenteira Secil à congénere espanhola Molins, devendo o negócios concretizar-se no primeiro trimestre de 2026.
A Secil, fundada em 1930, "é uma das principais empresas portuguesas do setor cimenteiro, com presença internacional e uma trajetória de crescimento e criação de valor reconhecida no setor", refere a nota divulgada pela Semapa.
O grupo Semapa conta mais de 8.000 colaboradores e tem presença em quatro continentes, com mais de 75% do seu volume de negócios obtido em mercados internacionais.
No resto da Europa, Londres aumentou 0,61%, Frankfurt 0,37%, Madrid 0,22% e Paris 0,01%.