Bolsa de Lisboa fecha em alta com Teixeira Duarte a crescer quase 6%
A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI a avançar 0,92% para 8.075,16 pontos, destacando-se a Teixeira Duarte, que cresceu quase 6%.
Das 16 cotadas que fazem parte do PSI, 11 subiram, três desceram e a Navigator e os CTT ficaram inalterados em, respetivamente, 3,04 e 7,30 euros.
A liderar as subidas ficou a Teixeira Duarte, que cresceu 5,92% para 0,68 euros.
No resto da Europa, Madrid progrediu 1,11%, Londres 1,06%, Paris 0,70% e Frankfurt 0,18%.
