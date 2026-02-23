Economia
Bolsa de Lisboa fecha em alta e volta a tocar máximos de 2008
A bolsa de Lisboa fechou hoje em alta, avançando 1,71%, para 9.245,67 pontos e atingindo máximos de junho de 2008, com a NOS e a Mota-Engil a registarem valorizações superiores a 4%.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 14 subiram, uma desceu e a Teixeira Duarte ficou inalterada em 0,52 euros.
As principais bolsas europeias fecharam hoje com tendência indefinida. Madrid e Milão subiram 0,56% e 0,49%, respetivamente.
Já Londres, Paris e Frankfurt encerraram em queda de 0,02%, 0,22% e 1,06%.