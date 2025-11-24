Economia
Bolsa de Lisboa fecha em queda ligeira com recuo de 2,4% da Jerónimo Martins
A bolsa de Lisboa fechou hoje a cair ligeiramente, 0,04%, para 8.052,29 pontos, com a Jerónimo Martins a perder 2,41%, num dia de tendência pouco definida na Europa.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 desceram e seis subiram.
As principais praças europeias fecharam em hoje com tendência indefinida. Em sentido ascendente, Frankfurt avançou 0,64% e Madrid 0,92%. Em queda fecharam Londres, que perdeu 0,05%, Paris, que recuou 0,29%, e Milão, que desceu 0,85%.