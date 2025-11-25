Economia
Bolsa de Lisboa fecha em queda ligeira de 0,03% em contraciclo com restante Europa
A bolsa de Lisboa fechou hoje em queda ligeira, de 0,03%, para 8.049,50 pontos, em contraciclo com os principais mercados europeus e com a Mota-Engil a perder 2,76%.
Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito subiram, sete desceram e a Ibersol manteve-se inalterada, em 10,2 euros.
As principais praças europeias fecharam hoje em alta, com destaque para Madrid, que subiu 1,08%. Londres avançou 0,78%, Paris 0,83%, Frankfurt 0,97% e Milão 0,95%.