Bolsa de Lisboa fecha no "verde" em linha com principais praças europeias

Das 15 cotadas que integram o PSI, 12 subiram, duas desceram e uma (Navigator) fechou inalterada.

A liderar as subidas ficou a Mota-Engil, que cresceu 4,31% para 4,21 euros.

No resto da Europa, Frankfurt progrediu 1,42%, Madrid 1,24%, Paris 1,44% e Londres 0,14%.

Os mercados reagem ainda à extensão do prazo estabelecido pelos EUA para a imposição de novas tarifas até 01 de agosto, enquanto o país já começou a enviar cartas com novas tarifas a alguns parceiros, como Japão e Coreia do Sul, com as taxas que impôs unilateralmente.