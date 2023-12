Bolsa de Lisboa negoceia a subir 0,29% com Ibersol e Mota-Engil a liderarem ganhos

Pelas 08:39 em Lisboa, das 16 cotadas no índice português, oito subiam, uma mantinha-se inalterada, a REN nos 2,33 euros, e cinco desciam, numa Europa em que as suas homólogas negociavam positivas, à exceção de Madrid.

As ações da Ibersol ganhavam 0,60% para 6,66 euros, enquanto os `papéis` da Mota-Engil subiam 0,38% para 3,97 euros e os títulos da Galp valorizavam 0,37% para 13,52 euros.

A Greenvolt transacionava igualmente a subir 0,37% para 8,19 euros, a EDP Renováveis valorizava 0,35% para 18,57 euros e a Semapa recuperava 0,30% para 13,46 euros.

As ações do BCP, por sua vez, subiam 0,09% para 0,28 euros e a EDP ganhava 0,09% para 4,55 euros.

A contrariar as subidas, a Navigater perdia 0,50% para 3,59 euros, a retalhista Jerónimo Martins recuava 0,43% para 22,98 euros e a Altri perdia 0,34% para 4,67 euros.

No mesmo sentido, a cair estavam os CTT (-0,28% para 3,50 euros), a Corticeira Amorim (-0,22% para 9,15 euros) a NOS (-0,19% para 3,21 euros) e a holding da Sonae (-0,11% para 0,91 euros).

As bolsas europeias estão hoje a negociar em terreno positivo, à exceção de Madrid, depois de uma pausa natalícia, seguindo os ganhos na Ásia e em Wall Street, com os investidores a apostarem que a Fed irá reduzir as taxas de juro já em março.